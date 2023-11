Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: "Blitz for Kids" - Polizei überwacht Geschwindigkeit auf Schulweg

Kelsterbach (ots)

Im Bereich der Bürgermeister-Hardt-Grundschule, in Höhe Mainstraße/Höllenstraße, führten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Montagmorgen (06.11.), von 7.30 bis 9.30 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen unter dem Motto "Blitz for Kids" durch.

Festgestellt wurden von den Ordnungshütern bei der zweistündigen Kontrolle 10 Geschwindigkeitsverstöße. 38 Fahrzeuge wurden insgesamt gemessen. Darüber hinaus stellten die Ordnungshüter drei Verstöße gegen die Gurtpflicht bei Autoinsassen fest. Die Kontrollierten erwarten nun Verwarnungsgelder.

