Linz am Rhein/ Hammerstein (ots) - Am Dienstagmorgen um 07:20 Uhr befuhr ein grauer VW Golf die B42 aus Richtung Linz am Rhein kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Ortslage Hammerstein überholte der Fahrzeugführer trotz Gegenverkehr mindestens zwei Verkehrsteilnehmer. An der Ereignisstelle ist kein Überholverbot verfügt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Das Tatfahrzeug mit einer ...

