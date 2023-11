Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zwei Autos im Visier/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (07.11.) kam es in der Straße der Heimkehrer und in der Friedrich-Hebbel-Straße jeweils zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Auto. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu einem VW und einem Mercedes und entwendeten eine Geldbörse samt Dokumenten sowie einen geringen Geldbetrag aus der Mittelkonsole des Mercedes.

Um Ihr Fahrzeug bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps:

- Auto in abschließbarer Garage oder an belebten, gut beleuchteten Orten abstellen - Verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten - Zündschlüssel immer abziehen, auch bei kurzer Abwesenheit - Alle Öffnungen (Türen, Fenster, Kofferraum) schließen - Aktivieren Sie vorhandene Sicherheitsfeatures wie Diebstahlwarnanlage - Achten Sie auf optische Signale beim Verriegeln des Autos - Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto verstecken

Die Polizei in Heppenheim ermittelt in beiden Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

