BPOLD-B: Bundespolizei deckt mutmaßliche Einschleusung von neun Personen auf

Donnerstagmorgen deckte die Bundespolizei die unerlaubte Einreise von neun Personen in Coschen und Steinsdorf auf.

Gegen 6 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte nach einem Bürgerhinweis neun somalische Staatsangehörige im Alter zwischen 17 und 38 Jahren am Bahnhof Coschen und in der Ortslage Steinsdorf. Die Somalier gaben an, auf polnischer Seite von Fahrzeugen abgesetzt worden und dann weiter zu Fuß nach Deutschland gekommen zu sein. Keine der Personen verfügte über die für eine Einreise oder den legalen Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Dokumente.

Die Beamtinnen und Beamte nahmen alle unerlaubt Eingereisten mit zur Dienststelle und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.

Nach Äußerung von Schutzersuchen leiteten Einsatzkräfte sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter. Einen alleinreisenden Minderjährigen übergaben sie in die Obhut des Jugendamtes.

