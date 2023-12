POL-EL: Emlichheim - VW beschädigt

Lähden (ots) - Am Samstag kam es an der Herzlaker Straße in Lähden zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger war auf einem Roller gegen 16.40 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Lähden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve vom Weg ab und prallte gegen einen Baum. Der Jugendliche wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ...

