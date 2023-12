POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Haren (ots) - In der Nacht zu Sonntag, gegen 1.45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Transporter eingebrochen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit an der Straße Azaleenring in Haren abgestellt. Die Täter entwendeten ein Mobiltelefon, ein Tablet-PC sowie eine Musikbox. Zudem wurde in der selben Straße ein weiterer Pkw angegangen. Hierbei machten die Täter jedoch keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

mehr