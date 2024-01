Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet Verfolgungsfahrt

Kirchheimbolanden / Albisheim (ots)

Am Donnerstag, dem 11.01.2024, wollte gegen 18.05 Uhr eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle mit einem weißen Transporter Mercedes Vito mit Frankenthaler Kennzeichen (FT) in Albisheim durchführen. Der Transporter wurde zunächst auch von dem Fahrer angehalten. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, beschleunigte der Fahrer jedoch wieder und flüchtete auf einem Feldweg von Albisheim in Richtung Marnheim. Aufgrund eines technischen Defektes am Streifenwagen, konnte die Verfolgung zunächst nicht unmittelbar fortgesetzt werden. Zeitnah eintreffende Unterstützungskräfte konnten den geflüchteten Transporter beschädigt und verlassen im Feld zwischen Albisheim und Marnheim, oberhalb des Heyerhofes, lokalisieren. Eine weiterhin erfolgte Fahndung nach dem Fahrer und ggfls. Mitfahrer, auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, blieb erfolglos. Aufgrund des Zustandes des Transporters ist davon auszugehen, dass dieser zuvor entwendet wurde. Zeugen, insbesondere denen ein solcher Transporter in Albisheim oder Umgebung aufgefallen war oder sogar Hinweise zu dem/den Insassen geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden melden, Tel.: 06352-911 0.

