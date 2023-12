Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brennender Altkleidercontainer

Göllheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr geriet ein Altkleidercontainer in Göllheim in Brand. Die örtliche Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. An dem Container, der sich in unmittelbarer Nähe eines Einkaufsmarkts befand, entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352 911 - 2700 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell