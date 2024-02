Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. TUT)Brennende Mülleimer beschädigen Wohngebäude (17.02.2024)

Trossingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gg. 01.30 Uhr, gerieten mehrere Müllcontainer aus noch unbekannter Ursache neben einem Mehrfamilienhaus in Trossingen in Brand. Das Feuer griff auf den in Holzbauweise errichteten Unterstand über. Durch thermische Einwirkung wurde die Fassade des ca. 2 Meter entfernten Mehrfamilienhauses stark in Mitleidenschaft gezogen. Dabei entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die Bewohner des betroffenen Anwesens konnten unverletzt evakuiert werden. Diese konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Trossingen war mit 25 Kräften im Einsatz, der Rettungsdienst war mit 3 Fahrzeugen und 15 Kräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

