LPI-J: Unberechtigt gefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Beim Ladendiebstahl erwischt wurde am Dienstagabend eine 33-jährige Frau. Diese war in einem Verbrauchermarkt in der Rodaer Straße unterwegs und eignete sich widerrechtlich Waren im Wert von ca. 175,- Euro an. Dies fiel dem Ladendetektiv auf, welcher die Polizei hinzuzog. Die Frau erhielt die fällige Anzeige sowie ein Hausverbot.

