Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Diebstahl aufgeflogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Weil ein 34-jähriger Mitarbeiter eines Paketdienstleisters widerrechtlich Waren aus einem Retoure Paket nahm, kam noch Weiteres ans Licht. Der Mann war am Mittwoch in den frühen Morgenstunden an seiner Arbeitsstätte in Hermsdorf zugange. Ein Vorgesetzter bemerkte die Diebstahlshandlung und informierte die Polizei Saale-Holzland. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich sodann heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Dieser konnte jedoch durch die Zahlung des fälligen Betrages abgewendet werden. Wegen des Diebstahls muss er sich nun strafrechtlich verantworten. Ob betriebsinterne Maßnahmen folgen, ist indes nicht bekannt.

