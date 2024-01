Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert und endet mit Platzwunde

Jena (ots)

Nachdem eine jugendliche Personengruppe am Dienstagabend einen Verbrauchermarkt in Richtung Karl-Marx-Alle verließen, wurde ein 15-Jähirger unvermittelt von einer zweiten Personengruppe, bestehend aus sechs Jugendlichen zwischen augenscheinlich 13 und 16 Jahren, heraus angesprochen und beleidigt. In der weitern Folge schlugen diese auf den Jungen ein und bewarfen ihn mit einem Gegenstand. Im Anschluss entfernte sich die Tätergruppierung, welche allesamt dunkel gekleidet und der Optik nach arabischen Phänotyps waren, unerkannt in Richtung Haltestelle Lobeda-West. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell