Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug vereitelt - Diebstahl aufgeklärt

Jena (ots)

Vermutlich einen Betrug vereitelt hat am Dienstagnachmittag eine Mitarbeiterin einer Apotheke in der Schillerstraße. Zwei weibliche Personen betraten die Apotheke und wollten Medikamente sowie Kosmetika zurückgeben. diese hatten sie jedoch nicht in dieser Filiale erworben. Diesen Versuch unternahmen die zwei Frauen, welche augenscheinlich Anfang 20 waren, mehrfach, sodass Beamte der Jenaer Polizei hinzugerufen wurden. Bei der Klärung des Sachverhaltes wurde dann bekannt, dass die Waren zuvor in einer Apotheke entwendet wurden. Die zwei Frauen hatten jedoch den Bereich der Apotheke vor dem Eintreffen der Beamten verlassen, sodass nunmehr die Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell