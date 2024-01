LPI-J: Vermeintlicher Unfall entpuppt sich ebenfalls als psychischer Vorfall

Weimar (ots) - Am Wochenende haben Kinder im Waldgebiet hinter der Friedrich- Nietzsche-Straße eine Wurfgranate gefunden. Die Mutter der Kinder meldete den Vorfall am Dienstag und führte die Polizeibeamten zum Fundort. Da es sich tatsächlich um eine Mörsergranate handelte, wurde der Städtische Ordnungsdienst informiert, der sich der Sache annahm. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

