Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Jena (ots)

Bei der Kontrolle eines E-Scooters in der Schlachthofstraße fiel auf, dass der notwendige Versicherungsschutz für das Elektrokleinstfahrzeug nicht vorhanden war. Auch schlug ein durchgeführter Drogentest bei der 27-jährigen Fahrerin positiv an und in der weitern Folge konnten noch Betäubungsmittel bei ihr aufgefunden werden. Nachdem die Weiterfahrt untersagt wurde, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Auch die fälligen Anzeigen wurden gefertigt.

