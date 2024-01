Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Monheim am Rhein - 2401105

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Montagnachmittag, 22. Januar 2024, bis Dienstagmorgen, 23. Januar 2024, kam es auf der Lichtenberger Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines schwarzen Porsche Cayenne mit einer Städtekennung für die Stadt Köln (K-) hatte ihr Fahrzeug gegen 15:50 Uhr vor einem dort befindlichen Sportplatz abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Alarmierte Polizeibeamte konnten Fremdlack des Verursacherfahrzeuges an dem Porsche Cayenne sichern und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Schaden wird auf circa 1.600 Euro geschätzt.

Am Donnerstagabend, 25. Januar 2024, kam es auf der Geschwister-Scholl-Straße, kurz vor dem Kreisverkehr zum Holzweg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines BMW 520d befuhr gegen 20:40 Uhr die Geschwister-Scholl-Straße, als er unmittelbar vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt halten musste. Der Fahrer eines silberfarbenen oder weißen Mercedes Benz Coupe fuhr auf den BMW auf und verursachte einen Sachschaden. Der Mercedes-Fahrer schlug vor, die Fahrzeuge auf dem Holzweg abzustellen, um eine Schadensregulierung durchzuführen. Stattdessen entfernte er sich jedoch unerkannt fluchtartig über die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Garather Weg. Der Fahrer kann als circa 35 bis 45 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß und mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben werden. Er hatte kurze graue Haare, trug einen grauen Pullover und sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei sicherte Unfallspuren und leitete ein Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ergebnislos verlief. Der Schaden an dem BMW wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

