Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Polizisten erbeuten Wertsachen +++ VW Golf flüchtet vor Kontrolle und kollidiert bewusst mit Polizeifahrzeug +++ Rabiate Ladendiebe +++ Autofahrer nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Polizisten erbeuten Wertsachen, Wiesbaden, 08.10.2023 bis 09.10.2023,

(pl)Am Montag ist ein Mann aus Wiesbaden falschen Polizeibeamten zum Opfer gefallen. Der Geschädigte wurde das erste Mal am Sonntagmorgen von einem Mann angerufen, welcher sich als Hauptkommissar vorstellte. Im Rahmen des Telefonates wurde dem Wiesbadener die Geschichte aufgetischt, dass gegen eine Mitarbeiterin seiner Bankfiliale Ermittlungen wegen Korruption laufen würden und seine Wertsachen nun nicht mehr sicher verwahrt wären. Aus diesem Grund wurde das Opfer angewiesen, Bargeld und Wertsachen zu holen und der "Polizei" zu übergeben. Der Geschädigte ließ sich auf die Anweisungen ein und leerte am Montagvormittag sein Bankschließfach. Die Übergabe der Wertsachen erfolgte dann gegen 11.30 Uhr an der Wohnanschrift des Mannes in der Sonnenberger Straße. Der Abholer wurde als ca. 25-35 Jahre alt, 1,85-1,90 Meter groß und sehr schlank mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Getragen habe er ein dunkles Hemd und eine dunkle Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0. Der Angerufene wurde von den Betrügern massiv unter Druck gesetzt und psychologisch stark beeinflusst. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.

2. VW Golf flüchtet vor Kontrolle und kollidiert bewusst mit Polizeifahrzeug, Wiesbaden, Washingtonstraße, 09.10.2023, 22.50 Uhr,

(pl)Am Montagabend ist der Fahrer eines blauen VW Golf in Wiesbaden vor einer Kontrolle geflüchtet und bewusst mit dem Polizeifahrzeug kollidiert. Der Golf war gegen 22.45 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Berliner Straße unterwegs und passierte rote Ampeln. Eine Zivilstreife bemerkte diese Fahrweise und entschloss sich den mit einer Person besetzten Pkw einer Kontrolle unterziehen. Die Streife schaltete daraufhin Blaulicht und Martinshorn ein und folgte dem Fahrzeug. Der Golffahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Polizeikräfte und flüchtete über den Siegfriedring auf der B455 in Richtung Bierstadt, wobei er die Vorfahrt anderer Fahrzeuge und eine rote Ampel missachtete. Die Verfolgungsfahrt führte in die Washingtonstraße, wo der Pkw gegen 22.50 Uhr das Polizeifahrzeug rammte und hierbei einen Polizeibeamten leicht verletzte. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit dem Golf in Richtung New-York-Straße und wurde aus den Augen verloren. Durch intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen gelang es der Polizei jedoch schließlich, den mutmaßlichen Fahrer des Golfs ausfindig zu machen. Der 27-Jährige wurde festgenommen und der Golf sowie die mitgeführten Handys beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde eine Blutentnahme wegen des Verdachtes des Konsums berauschender Mittel durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der bei der Kollision leichtverletzte Polizeibeamte war weiter dienstfähig. Am Polizeifahrzeug entstand ein Sachschaden. Mögliche Geschädigte der gefährlichen Fahrweise sowie hinweisgebende Personen, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Rabiate Ladendiebe,

Wiesbaden, Kirchgasse, 09.10.2023, 18.10 Uhr,

(pl)Zwei ertappte Ladendiebe haben am Montagabend den Mitarbeiter einer Drogerie in der Kirchgasse angegriffen. Das Duo wurde gegen 18.10 Uhr beim Diebstahl von Parfum beobachtet. Als die beiden das Geschäft verlassen wollten, wurden sie von dem Ladendetektiv festgehalten und zurück in die Drogerie geführt. Im weiteren Verlauf schubste einer der Diebe den Mitarbeiter jedoch zurück und flüchtete mit seinem Komplizen in Richtung Moritzstraße. Der Angreifer soll etwa 50 Jahre alt sowie kräftig gewesen sein und eine Glatze gehabt haben. Getragen habe er eine Brille, eine beige Jacke, ein weißes Shirt, eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Der Komplize wurde als ca. 40 Jahre alt und schmal beschrieben. Er sei mit einer hellgrauen Baseballmütze, einem dunkelgrauen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet gewesen und habe eine schwarze Umhängetasche mit sich geführt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Streitigkeiten zwischen Autofahrer und Anwohner, Wiesbaden-Biebrich, Wiesenstraße, 09.10.2023, 17.50 Uhr,

(pl)In der Wiesenstraße in Biebrich kam es am Montagnachmittag zu Streitigkeiten zwischen einem 38-jährigen Autofahrer und einem Anwohner. Der 38-Jährige befuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem Pkw verbotswidrig die Anliegerstraße, woraufhin es zu Streitigkeiten mit einem Anwohner kam. Im Rahmen des Streits soll es zu einem Schlag gegen das Auto gekommen sein. Als der Autofahrer daraufhin sein Fahrzeug verließ, um den Anwohner zur Rede zu stellen, rollte der Pkw rückwärts und stieß gegen das Eingangstor eines Grundstücks. Durch den vernommenen Schlag wurde das Auto augenscheinlich nicht beschädigt, jedoch entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der 38-Jährige wurde von den verständigten Polizeikräften wegen des verbotswidrigen Befahrens der Straße verwarnt und der Unfall aufgenommen. Da der Anwohner die Streife während der Sachverhaltsaufnahme mehrfach durch Gestiken beleidigt haben soll, wurden neben der mutmaßlich versuchten Sachbeschädigung auch noch Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen den Mann eingeleitet.

5. Autofahrer nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer gesucht, Wiesbaden, Biebricher Allee, 09.10.2023, 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Nachdem es am Montag zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Biebricher Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 73-jährigen Fahrradfahrer kam, sucht der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei nach dem beteiligten Autofahrer. Der 73-Jährige befuhr vom Gallierweg kommend den Radweg der Biebricher Allee in Richtung Konrad-Adenauer-Ring, als er von einem nach rechts auf die Biebricher Allee einbiegenden Auto erfasst wurde und stürzte. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich kurz nach dem Gesundheitszustand des Mannes. Nachdem dieser zunächst davon ausging, nicht verletzt worden zu sein, verließen die beiden Unfallbeteiligten den Unfallort, ohne ihre Personalien ausgetauscht zu haben. Da sich im Nachgang jedoch herausstellte, dass der Fahrradfahrer doch leichte Verletzungen davongetragen hat, bittet die Polizei nun den beteiligten Autofahrer, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden. Der Autofahrer soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Bei dem Auto habe es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell