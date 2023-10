Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 48-Jährige angegriffen und beraubt +++ 16-Jähriger attackiert +++ Trickdiebe erbeuten Handtasche +++ Einbrecher übers Wochenende zugange +++ Brennender Rollator

Wiesbaden (ots)

1. 48-Jährige angegriffen und beraubt,

Wiesbaden, Luisenplatz, 07.10.2023, 06.10 Uhr,

(pl)Eine 48-jährige Frau wurde am Samstagmorgen auf dem Luisenplatz angegriffen und beraubt. Nach Angaben der Geschädigten sei sie gegen 06.10 Uhr von einem Mann und einer Frau angegriffen worden. Das Pärchen habe sie geschlagen sowie getreten und ihr Bargeld entwendet. Unmittelbar im Anschluss sei sie dann noch von drei weiteren Männer attackiert worden. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt. Die Angreiferin wurde als ca. 1,65 Meter groß, sehr dünn und blond beschrieben. Ihr Begleiter sei ca. 1,80 Meter groß gewesen. Zu den drei weiteren Angreifern liegen keine näheren Beschreibungen vor. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. 16-Jähriger attackiert,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, 08.10.2023, 20.10 Uhr,

(pl)Auf dem Mauritiusplatz wurde am Sonntagabend ein 16-jähriger Jugendlicher von zwei Männern attackiert. Nach Angaben des Geschädigten sei er zunächst von einem der Angreifer mit einem Reizstoffsprühgerät und im weiteren Verlauf von dem Komplizen mit einem Messer angegriffen worden. Der 16-Jährige wurde von dem Reizstoff nicht getroffen und bei dem Messerangriff nicht verletzt. Die beiden Täter sollen etwa 25 Jahre alt gewesen sein und ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt haben. Einer sei dünn und ca. 1,70 Meter groß gewesen. Der andere wurde mit einer kräftigen Statur, etwa 1,75-1,80 Meter groß, einem "Boxerhaarschnitt" und einem langen Vollbart beschrieben. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Auf dem Parkplatz nach dem Weg gefragt - Trickdiebe erbeuten Handtasche, Wiesbaden-Delkenheim, Lange Seegewann, 08.10.2023, 14.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag ist eine Seniorin in Delkenheim auf dem Parkplatz des Golfplatzes Trickdieben aufgesessen. Die Geschädigte hatte gegen 14.30 Uhr gerade geparkt, als sie von einem Mann angesprochen und nach dem Weg ins nächste Krankenhaus gefragt worden ist. Diese Ablenkung nutzte ein Komplize und entwendete die im Fahrzeug liegende Handtasche der Frau. Die Geschädigte konnte noch sehen, wie das Duo mit noch einer weiteren Person in einem silbernen Fahrzeug davonfuhr. Der Mann, der die Seniorin ablenkte, sei etwa 40 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß sowie unrasiert gewesen und habe eine normale Statur gehabt. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

4. Einbrecher übers Wochenende zugange,

Wiesbaden, 07.10.2023 bis 08.10.2023,

(pl)In Wiesbaden waren zwischen Samstag und Sonntag Einbrecher zugange. Am Samstagmorgen machte sich ein 48-jähriger Mann gegen 08.00 Uhr an der Tür eines Geschäftes in der Moritzstraße zu schaffen und wurde auf frischer Tat von Polizeikräften angetroffen. Er muss sich nun wegen des versuchten Einbruchs in einem Ermittlungsverfahren verantworten. In der Deponiestraße wurde am Samstagabend gegen 18.10 Uhr ein Werksgelände von zwei Einbrechern heimgesucht. Die beiden Täter wurden jedoch von einem Arbeiter gestört und ergriffen daraufhin die Flucht. Das Duo soll schwarze kurze Haare gehabt sowie dunkle Arbeitskleidung getragen haben und mit einem silbernen Pkw geflüchtet sein. Am Sonntagnachmittag wurde ein Wohnungseinbruch im Nerotal festgestellt. Unbekannte hatten sich zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagnachmittag über den Balkon Zugang zur Wohnung verschafft und anschließend hochwertige Schmuckstücke sowie Goldmünzen entwendet. In einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße war ein Einbrecher am Sonntag gegen 18.00 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in eine Wohnung eingedrungen und wurde hier jedoch von dem anwesenden Bewohner überrascht, so dass er unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Eine Beschreibung des Einbrechers liegt nicht vor. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Brennender Rollator,

Wiesbaden, Nordstrander Straße, 09.10.2023, 01.00 Uhr,

(pl)In der Nordstrander Straße brannte in der Nacht zum Montag ein abgestellter Rollator. Der Brand wurde gegen 01.00 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurden umliegende Büsche angesengt. Die Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell