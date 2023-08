Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall mit E-Scooter - Mitfahrerin schwer verletzt Fahrerin muss zur Blutprobe

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntag gegen 07.00 Uhr waren eine 19-jährige Viersenerin und eine 20-jähirige Mitfahrerin, ebenfalls aus Viersen, auf einem E-Scooter auf der Straße 'Cap Horn' unterwegs. Während der Fahrt stürzten beide ohne Fremdeinwirkung. Dabei wurde die 20-Jährige schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei der 19-jährigen Fahrerin war positiv. Zudem räumte sie ein, Drogen konsumiert zu haben. Ein Schnelltest brachte ebenfalls ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde der Viersenerin eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (803)

