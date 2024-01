Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnungseinbruch in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Sonntag, 21. Januar 2024, in ein Einfamilienhaus in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 16:30 bis 21:10 Uhr konnten sie mithilfe einer Leiter auf ein auf Kipp stehendes Fenster im Obergeschoss zugreifen, dieses öffnen und so in das Gebäude in der Dr.-Klingenberg-Straße gelangen. Bei der Suche nach Wertgegenständen nahmen sie Bargeld an sich und flüchteten vom Tatort.

Wer in der Dr. Klingenbergstraße, zwischen "Am Rennplatz und "Am Fillerberg", verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

