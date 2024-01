POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendliche bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Einbruch in Massagestudio In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbek. Täter ein Fenster eines Massagestudios in der Nutzhorner Straße in Delmenhorst ein. Die Täter gelangten in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 19.01.2024, um 21.15 ...

