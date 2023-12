Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Intensivtäter gefasst

Sömmerda (ots)

In der vergangenen Woche konnte die Kriminalpolizei einen Intensivtäter hinter Gitter bringen. Der 41-Jährige war in der Nacht zu Freitag in einen Baustoffmarkt in Sömmerda eingebrochen. Hier stahl er ein Radio und Arbeitskleidung im Gesamtwert von 400 Euro und legte sich Waren im Gesamtwert von über 3.000 Euro bereit. Dank der Videoüberwachung des Geschäfts identifizierte die Polizei den Täter und nahm diesen wenige Stunden später fest. Der 41-Jährige war bereits in der Vergangenheit wegen diverser Einbruchsdelikte in Erscheinung getreten und der Polizei bestens bekannt. Ein Richter erließ noch am selben Tag Haftbefehl gegen den Mann. Anschließend führte ihn sein Weg direkt ins Gefängnis. (SE)

