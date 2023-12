Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher machen große Beute

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag machten Einbrecher in Kerspleben große Beute. Die Unbekannten waren zunächst gewaltsam durch ein Fenster in ein Firmengebäude eingedrungen und machten sich in den Räumlichkeiten auf die Suche. Sie fanden schließlich mehrere Kaffeevollautomaten sowie verschiedene Packungen Bohnenkaffee im Gesamtwert von über 20.000 Euro. Darüber hinaus stahlen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zum Abtransport Ihre Beute nutzten die Täter ein Fahrzeug. Kriminaltechniker kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren der Diebe. (SE)

