Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trickdiebe bestehlen Senioren - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Königslutter (ots)

Königslutter, Amtsgarten

06.12.2023, 09.25 Uhr und 09.50 Uhr

Zwei unbekannte Täter lenkten am Mittwochvormittag in der Straße Amtsgarten in Königslutter zwei Senioren mit einem Trick ab und stahlen Geld aus deren Portemonnaies.

Zunächst sprach ein jüngerer unbekannter Mann am Mittwochvormittag einen 86 Jahre alten Mann aus Königslutter auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Straße Amtsgarten im Bereich des Fahrstuhls am Ärztehaus an. Der Unbekannte fragte den Senior, ob er ein Zwei-Euro-Stück wechseln könne. Der ältere Herr in seiner Geldbörse nachschaute, griff der Unbekannte ebenfalls in das Portemonnaie. Der 86-Jährige forderte den Unbekannten auf, dies zu unterlassen. Nachdem das Geldstück getauscht worden war, entfernte sich der fremde Mann. Erst einige Zeit später stellte der Senior fest, dass 200 Euro aus seinem Portemonnaie fehlten.

Wenige Minuten später wurde eine 77 Jahre alte Rentnerin von einem Unbekannten ebenfalls vor dem Fahrstuhl des Ärtzehauses angesprochen und um das Wechseln eines Zwei-Euro-Stückes gebeten. Die ältere Dame schaute nach, konnte dem Mann aber nur 1,50 Euro anbieten. Der Unbekannte erklärte, dass ihm das reichen würde und verschwand. Beim Einkaufen stellte die 77-Jährige den Diebstahl von 95 Euro aus ihrer Geldbörse fest.

Beide Täter machten einen gepflegten Eindruck und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Der erste Täter war etwa 25 Jahre alt, schlank und hatte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer hellen Hose und einer schwarzen Jacke. Der Täter sprach sehr gebrochenes Deutsch.

Der zweite Täter war zwischen 35 und 40 Jahre, war kräftig gebaut und hatte einen schwarzen Bart. Er trug eine schwarze Jacke und weiße Turnschuhe. Der Täter sprach leicht gebrochenes Deutsch.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter gezielt ältere Personen ausgesucht haben, die aus dem Ärztehaus kamen. Da sich die Täter dort vermutlich einige Zeit zum Auskundschaften aufgehalten haben dürften, hoffen die Ermittler nun, dass die Täter aufgefallen sind.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten oder Fahrzeuge, in die die Täter gestiegen sind geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell