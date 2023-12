Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dieb entwendet Spirituosen - Zeugin informiert Mitarbeiterin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tiergartenbreite, Hansaplatz

06.12.2023, 11.30 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwochmittag mehrere Flaschen Alkohol aus einem Discounter am Hansaplatz in Wolfsburg. Bei seiner Flucht stieß er eine Angestellte zur Seite, die dabei glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Eine Zeugin beobachtete zur Mittagszeit, wie sich der Täter mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol in einen mitgeführten Rucksack steckte und informierte eine Mitarbeiterin des Geschäftes am Hansaplatz. Diese sprach den Unbekannten nach Passieren des Kassenbereich an, während eine Kollegin die Polizei verständigte. Die Mitarbeiterin forderte den Mann auf, den Rucksack zu öffnen. Dieser Aufforderung kam der Mann zunächst nach. Als der Täter jedoch mitbekam, dass die Polizei verständigt worden war, schubste er die Angestellte zur Seite, um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten und verließ fluchtartig das Geschäft. Verletzt wurde sie dabei nicht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.

Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er hatte einen 3-Tage-Bart und trug eine helle Mütze, hellen Pullover sowie eine weiße Hose und weiße Jacke. Des Weiteren war er Brillenträger.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

