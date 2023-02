Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zukunftstag in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Landkreis Hameln-Pyrmont/Landkreis Holzminden (ots)

Am 27. April 2023 ist Zukunftstag.

Interessierte Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag die Möglichkeit, den Polizeiberuf "zum Anfassen" bei der Polizei Hameln, oder der Polizei Holzminden, kennenzulernen.

Die Bewerbungsfrist beginnt am Montag, den 27. Februar 2023 und endet am Sonntag, den 05. März 2023.

Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 7, die eine Schule in den Landkreisen Hameln-Pyrmont oder Holzminden besuchen bzw. in den Landkreisen wohnen. Die Bewerbung ist per Mail an: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de zu senden. Als Betreff ist zwingend "Zukunftstag 2023 Hameln" bzw. "Zukunftstag 2023 Holzminden" anzugeben.

Die Bewerbung muss den vollständigen Namen des Kindes, sowie den vollständigen Namen eines Erziehungsberechtigen (mit telefonischer Erreichbarkeit und E-Mail-Adresse) beinhalten, darüber hinaus das Geburtsdatum, die Meldeadresse sowie Klasse und Schule des Kindes.

Die Bewerbungsvoraussetzungen sind auf der Homepage der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden hinterlegt: https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holzminden/themen/zukunftstag-2022-in-der-pi-hameln-pyrmontholzminden-110561.html

Sofern eine der benötigten Angaben fehlt, findet die Bewerbung keine Berücksichtigung.

Details zum Tagesablauf werden den Teilnehmenden mit der Zusage gesondert zugestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell