Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Diebstähle aus Autos

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag wurden in der Innenstadt von Erfurt gleich zwei Autos aufgebrochen. Ein Unbekannter hatte sich in der Trommsdorffstraße an einem Skoda Octavia zu schaffen gemacht und schlug eine Scheibe ein. Anschließend stahl er aus dem Innenraum ein i-Pad im Wert von 1.000 Euro. Wenige Stunden später wurde am Hirschlachufer auch die Scheibe eines VW Touran eingeschlagen. Der Langfinger stahl aus diesem Bekleidung sowie einen Laptop im Wert von 2.000 Euro. In Erfurt kommt es derzeit vermehrt zu Diebstählen aus Autos. Die Polizei weist darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Auch Taschen, Geschenkverpackungen oder Pakete sind bekehrte Beute und verleiten Diebe die Autoscheibe einzuschlagen und sich zu bedienen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell