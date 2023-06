Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt nach Kraftstoffdiebstählen

Parchim/ Groß Godems (ots)

Nach zwei Kraftstoffdiebstählen am Wochenende in Parchim und Groß Godems ermittelt jetzt die Polizei wegen Diebstahls. In Parchim hat die Polizei am frühen Montagmorgen zwei mutmaßliche Dieseldiebe auf frischer Tat gestellt. Der 33-jährige Mann und die 28-jährige Frau sollen aus einer Baumaschine in der Ziegendorfer Chaussee Dieselkraftstoff abgezapft haben. Die Polizei entdeckte bei dem Pärchen einen Behälter mit 30 Liter Dieselkraftstoff sowie einen Schlauch und eine Pumpe. Gegen die beiden Tatverdächtigen ist Anzeige erstattet worden. In Groß Godems haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag aus den Tanks zweier LKW insgesamt ca. 1.000 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstanden.

