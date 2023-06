POL-LWL: Polizei stellte bei Autofahrerin einen Atemalkoholwert von über 3 Promille fest

Plau am See (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der B 103 bei Plau am See auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW aufgefahren. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 70-Jährigen Unfallverursacher ergab vor Ort einen Wert von 0,49 Promille. Eine Blutprobenentnahme beim Fahrer wurde daraufhin veranlasst. Darüber hinaus stellten die Beamten seinen Führerschein ...

mehr