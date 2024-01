Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Unfallflucht +++ Fahren unter Einfluss von BTM +++ Sachbeschädigung an Pkw/Zeugenaufruf

Dötlingen: Verkehrsunfallflucht mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol

Am Samstag, 20.01.2024, gegen 05:50 Uhr melden Zeugen, dass ein Pkw mit frischen Unfallschäden auf der Iserloyer Straße in Aschenstedt stehen würde und auf dem Fahrersitz eine männliche Person schlafe. Die eingetroffene Funkstreifenwagenbesatzung stellt etliche Unfallspuren sowohl am Fahrzeug, als auch auf der Fahrbahn in Richtung Dötlingen fest. Nach mehreren Versuchen den Fahrer aufzuwecken kann bemerkt werden, dass er stark unter dem Einfluss von Alkohol steht. Der 26-jährige Fahrer aus Dötlingen ist derartig unter dem Einfluss von Alkohol, dass er außerhalb des Fahrzeuges gestützt werden muss. Des Weiteren kann festgestellt werden, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das verunfallte Fahrzeug keine Zulassung aufweist. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wird eingeleitet. Weitere Unfallspuren können in Dötlingen festgestellt werden, weshalb zu vermuten ist, dass weitere Unfallorte existieren. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 zu melden.

Dünsen: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 21.01.2024 gegen 08:30 Uhr befährt eine Funkstreifenwagenbesatzung die Amtsfreiheit in Harpstedt in Richtung Dünsen und stellt einen Pkw fest, welcher kontrolliert werden soll. In der Ortschaft Dünsen kann der Pkw angehalten werden. Bei der Überprüfung des 33-jährigen Fahrzeugführers aus Polen wird festgestellt, dass dieser nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren können Ausfallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigt diesen Verdacht. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Wildeshausen: Sachbeschädigung am Pkw

Zwischen dem 20.01.24, 20:45 Uhr und 21.01.2024, 06:45 Uhr ist es auf einem Supermarktparkplatz am Westring in Wildeshausen, welcher sich neben einem Schnellrestaurant befindet, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat die beiden Seitenspiegel eines dort geparkten Kleinwagens abgetreten. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 zu melden.

