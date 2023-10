Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0590 --Polizei stellt Straßenräuber und Taschendiebe--

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt/ Altstadt, Hillmannplatz/ Sögestraße Zeit: 05.10.2023/ 06.10.2023, 19:50 Uhr/ 02:10 Uhr

Am Donnerstagabend riss ein Straßenräuber einer 19-Jährigen in der Innenstadt eine Kette vom Hals und flüchtete. Einsatzkräfte stellten einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe. Etwas später versuchten mehrere Jugendliche einem 21-Jährigen, das Handy zu stehlen. Polizisten nahmen auch hier zwei Verdächtige im Alter von 15 und 17 vorläufig fest.

Etwa um 19:50 Uhr setzte sich die 19-Jährige gemeinsam mit einer Freundin auf eine Bank in der Nähe des Hilmannplatzes. Kurz darauf näherte sich eine Gruppe Jugendlicher mit Luftballons in der Hand und sprach die beiden jungen Frauen an. Als diese die Jugendlichen aufforderten, sie in Ruhe zu lassen, riss einer von ihnen der 19-Jährigen die Halskette herunter und flüchtete. Zeugen alarmierten die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten den 16-Jährigen aus Marokko, der sich hinter einem Busch versteckt hatte und nahmen ihn mit auf die Wache.

Gegen 02:10 Uhr waren Einsatzkräfte in der Sögestraße unterwegs, als sie beobachteten, wie eine Gruppe Jugendlicher zwei 20 und 21 Jahre alte Männer umringte. Sie versuchten kurz darauf, einem von ihnen das Handy aus der Tasche zu ziehen, was aber misslang. Die Polizisten folgten der Gruppe und stellten kurze Zeit später zwei Jugendliche aus Libyen und Marokko im Alter von 15 und 17 Jahren. Beide waren zuvor schon aufgrund des Verdachtes einer Raubtat von der Polizei kontrolliert worden. Die Einsatzkräfte nahmen beide mit auf die Wache und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

