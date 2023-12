Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stromkasten umgefahren und abgehauen

Zeilfeld (ots)

Dienstagmorgen gegen 08:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Waldhausstraße in Zeilfeld. Der Fahrer eines roten VW Polo kam von der Straße ab und stieß gegen einen Stromkasten sowie einen noch nicht angeschlossenen Glasfaser-Kasten. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Hildburghausen fort ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. An den Einrichtungen entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0317138/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

