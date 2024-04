Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall nur knapp verhindert

Gera (ots)

Am Samstag, dem 30.03.2024, um 19:35 Uhr überfuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw (Audi) über eine "rote Ampel" an der Kreuzung Puschkinplatz/ Ernst-Toller-Straße und Clara-Zetkin-Straße in Gera. Der Mann kam dabei aus Richtung Puschkinplatz und fuhr in Richtung Ernst-Toller-Straße. Während der Audifahrer in die Kreuzung einfuhr, hatten zwei Pkw-Fahrer in der Clara-Zetkin-Straße "grün" und bogen in die Ernst-Toller-Straße ein. Nur der schnellen Reaktion der Pkw-Fahrer war es zu verdanken, dass es zu keinem Zusammenstoß mit dem Audi kam. Zufällig beobachteten Polizeibeamte der Geraer Polizei das Geschehen und stoppten den 26-Jährigen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass im Fahrzeug noch vier weitere Insassen, darunter drei Kinder, saßen.

Von Kindersitzen war keine Spur und zudem waren alle Personen auch nicht angeschnallt. Schlussendlich reagierte auch noch ein Drogenvortest bei dem Fahrer positiv. Ihm wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beiden Pkw-Fahrer, welche die Gefahrenbremsung eingeleitet hatten, waren bei der Aufnahme des Sachverhaltes bereits nicht mehr vor Ort. Die Geraer Polizei sucht nun nach den gefährdeten Autofahrern als Zeugen für das eingeleitete Ermittlungsverfahren. Zeugen werden gebeten, sich im bei der Geraer Polizei (0365/ 829-0) unter der Bezugsnummer 0082546/2024 zu melden. (TM)

