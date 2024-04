Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand beschmiert

Greiz (ots)

Greiz. Eine Fassade in der Straße am Oberen Schloss in Greiz wurde durch Unbekannte Täter mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die Tatzeit kann ersten Erkenntnissen zufolge auf den Zeitraum zwischen dem 27.03. und 28.03.2024 eingegrenzt werden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gera (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0081430/2024 entgegen.

