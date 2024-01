POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Zweifamilienhaus

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Freitag (05.01.2024) einen E-Scooter aus einer Garage in Warendorf gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug stand zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr in der Garage eines Wohnhauses an der Buddenbaumstraße und wurde hier von einem Unbekannten gestohlen. Hinweise zu dem Diebstahl oder Täter bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

mehr