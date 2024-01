POL-WAF: Ahlen. Rollerfahrer verletzt sich bei Ausweichmanöver

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind Anfang der Woche in ein Bauernhaus in Sassenberg eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Dienstag (02.01.2024, 17.00 Uhr) und Donnerstag (03.01.2024, 14.00 Uhr) gewaltsam Zugang zu dem Haus an der Straße Rippelbaum. Hier durchwühlten sie Schränke und Räume und flüchteten. Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern bitte an die Polizei Warendorf, Telefon ...

