LPI-G: Kaninchen gestohlen

Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum vom 27.03.2024, 18:30 Uhr bis zum 28.03.2024, 07:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter gleich mehrere in der Heinrichstraße abgestellte Fahrzeuge. Durch die Kratzer im Lack entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Geraer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0080911/2024. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

