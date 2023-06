POL-GI: Erfolgreiche Maßnahmen gegen Rauschgiftkriminalität

Gießen (ots) - Gießen: Auseinandersetzung auf Parkplatz Auf dem Herkules-Parkplatz in der Marburger Straße gerieten am Donnerstag der vergangenen Woche (15.06.2023) gegen 18.45 Uhr eine 28-jährige Frau, ein 34-jähriger Mann und ein 32-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf soll der 32-Jährige den 34-Jährigen ...

mehr