POL-GI: Auseinandersetzung auf Parkplatz+Verletzte nach Schuppenbrand+Audi gestohlen+Berauscht unterwegs+Auseinandersetzung in der Ederstraße+Traktor aufgebrochen+Nachtrag zum Einbruch in Tankstelle+

Gießen: Auseinandersetzung auf Parkplatz

Auf dem Herkules-Parkplatz in der Marburger Straße gerieten am Donnerstag der vergangenen Woche (15.06.2023) gegen 18.45 Uhr eine 28-jährige Frau, ein 34-jähriger Mann und ein 32-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf soll der 32-Jährige den 34-Jährigen geschlagen und die Frau bedroht haben. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach: Verletzte nach Schuppenbrand

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Straße Oberpforte in Münster ein kleines Mülldepot zwischen einem Lagerraum und einem Schuppen in Brand. Das Feuer griff auf den Schuppen über und beschädigte diesen. Bei dem Versuch den Brand zu löschen, erlitten fünf Personen eine Rauchgasvergiftung und mussten in eine Klinik. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei Gießen hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt eine fahrlässige Brandstiftung nicht aus. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Audi gestohlen

Auf einen Audi Q5 hatten es Unbekannte im Starenweg abgesehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der oder die Täter mit einem "Jammer", einem Gerät zur Verlängerung der Funkwellen des Schlüssels zum Fahrzeug, den schwarzen Q5 ohne Gewalt öffneten und starten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die dort am Dienstag gegen 03.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben und erbittet Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: E-Scooter-Fahrer berauscht unterwegs

In der Friedrich-Ebert-Straße stoppten am Montag gegen 20.00 Uhr Polizisten einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Nachdem sich bei dem 58-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, pustete dieser 1,31 Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache durfte er wieder gehen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung in der Ederstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Am Dienstag (20.06.2023), kurz nach Mitternacht, hörte ein Zeuge Schreie auf dem Grundstück hinter einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll es zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein. In dessen Verlauf sollen Unbekannte einen 41-jährigen Gießener geschlagen haben. Dabei erlitt der Mann Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Wer hat den Vorfall in der Ederstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Traktor aufgebrochen

Ein GPS-Gerät aus einem Traktor des Herstellers John Deere ließen Unbekannte in der Straße "Im Kleegarten" in Ettingshausen mitgehen. Die Diebe brachen den Traktor zwischen 08.00 Uhr am Samstag (17.06.2023) und 11.00 Uhr am Montag (19.06.2023) auf und montierten das Gerät ab. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Laubach: Kontrolle verloren

Montagabend (19.Juni) gegen 19.10 Uhr befuhr eine 18-Jährige Frau in einem Audi von Betzenrod in Richtung Altenhain. Offenbar verlor die Audi-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die 18-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Buseck: Nachtrag zum Einbruch in Tankstelle Bezug zur Pressemeldung vom 19.06.2023 - 14.36 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5538049

Wir berichteten gestern (19.06.2023) über einen Einbruch in eine Tankstelle in der Straße "Ganseburg" in Großen-Buseck. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Täter aus dem Gebäude einen Tresor stahlen. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wem ist der Transport des Tresors von der Tankstelle zu einem vielleicht in der Nähe geparkten Fahrzeug aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

