POL-F: 240223 - 0214 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebe bestehlen 36-Jährigen

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte haben gestern Abend (22. Februar 2024) einen 54-Jährigen Mann am Waldstadion festgenommen, der mehrere Polizeibeamte beleidigt hat. Bei seiner Festnahme leistete dieser Widerstand. Der Beschuldigte ging gegen 23:00 Uhr in Höhe eines Parkplatzes des Stadions an einem Beamten vorbei, beleidigte diesen und spuckte ihm unvermittelt ...

mehr