Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240222 - 0212 Frankfurt - Gallus: Taschendiebstahl in Lokal - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Gestern Abend (21.02.2024) stahlen zwei unbekannte Männer Bargeld aus der Jacke eines Restaurantbesuchers.

Der 47-jährige Geschädigte besuchte gegen 21:15 Uhr ein Restaurant in der Mainzer Landstraße. Während des Essens hing er seine Jacke, in der sich auch seine Geldbörse befand, über den Stuhl direkt neben sich. Zwei unbekannte Männer setzten sich an den Tisch hinter ihm und entwendeten unbemerkt 220 Euro aus seiner Geldbörse. Den Diebstahl bemerkte der Mann erst, als die beiden schon in unbekannte Richtung geflohen waren.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: Männlich, 170-180 cm groß, 40 - 50 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, schwarzer Oberlippenbart; trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

2. Täter: Männlich, 170-180 cm groß, 40 - 50 Jahre alt, sehr kurze schwarze Haare, schwarzer "3-Tage Bart"; trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 -10400 beim 4. Revier oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

