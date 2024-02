Mannheim (ots) - In der Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr, stellte ein Verkehrsteilnehmer einen unbekannten Mann fest, der an mehreren Fahrzeugen in der Straße "Neues Leben" die hinteren Kennzeichenschilder entfernt hatte. Er lief daraufhin in Richtung "Obere Riedstraße" davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zum Täter geben können oder gar ...

mehr