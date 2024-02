Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

Schönbrunn (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Ford Focus die K4108 von Schwanheim in Richtung Allemühl. In einer langgezogenen Kurve kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht der Kollision wurde er zunächst in seinem Pkw eingeklemmt, konnte sich jedoch in der Folge selbständig befreien und die Rettungskräfte alarmieren. Der Fahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Die freiwillige Feuerwehr Schönbrunn war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die K4108 zeitweise voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell