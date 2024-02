Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Festnahme nach Einbruch in Arztpraxis

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 04:30 Uhr gelang einer Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt die Festnahme einer 32-jährigen Einbrecherin, nachdem sie versuchte, in eine Arztpraxis in der Bürgermeister-Fuchs-Straße einzudringen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Frau dabei, wie sich diese an einer Fensterscheibe der Praxis zu schaffen machte und allarmierte die Beamten. Noch bevor sich die Täterin Zutritt zu den Praxisräumen verschaffen konnte, wurde sich von dem Streifenteam festgenommen. Bei den nachfolgenden Einsatzmaßnahmen ergaben sich Hinweise, dass die 32-Jährige auch für weiter Einbrüche in Frage kommt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

