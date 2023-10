Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher erbeuten hochwertiges Landmaschinenzubehör, Container aufgebrochen Duschgel entwendet, Unfallfahrer fährt auf geparkte Autos auf und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

1. Einbrecher erbeuten hochwertiges Landmaschinenzubehör

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen gestern Abend 22:15 h und heute Morgen 07:15 h in Hagenah im Kirchweg auf das Gelände eines dortigen landwirtschaftlichen Anwesens gelangt und haben ein Fenster zu einer Werkstatt eingeschlagen.

Nachdem der oder die Täter dann durch die Öffnung in das Gebäude einsteigen konnten, wurde im Innenraum ein Stahlschrank brachial aufgebrochen und daraus dann mehrere Displays für Traktoren sowie diverse Maschinengeräte entwendet.

Nach dem Aufbrechen eines Vorhängeschlosses konnten die Unbekannten die Werkstatt durch das Rolltor wieder verlassen und mit der Beute unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 bei der Himmelpfortener Polizeistation zu melden.

2. Container aufgebrochen und 20 Kartons Duschgel entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 17:00 h und heute Morgen, 06:30 h in Buxtehude in der Carl-Zeiss-Straße einen dort abgestellten Lagercontainer auf einem Sattelauflieger aufgebrochen und daraus dann ca. 20 Kartons mit Dove-Duschgel der Firma Unilever entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Unbekannter Unfallfahrer fährt auf geparkte Autos auf und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Ein bisher unbekannter Autofahrer ist am Freitag, den 20.20. gegen 20:30 h in Stade auf der Straße "Am Hohen Felde" in Richtung Bremervörder Straße unterwegs gewesen.

In Höhe der Hausnummer 35 verlor er dann offenbar die Kontrolle über sein Auto und fuhr auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten blauen Daihatsu Cuore auf.

Durch die Wucht der Kollision wurde dieser hinten links erheblich beschädigt. Der PKW wurde zudem auf den Gehweg und den davor parkenden silbernen VW-Tiguan geschleudert, der ebenfalls erhebliche Schäden davontrug.

Ohne sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher dann einfach davon.

Gegen ihn wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls und Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen und Ermittlungen dürfte ein silberner BMW der Baureihe E90/E91 (Limousine oder Touring) mit erheblichem Frontschaden als Verursacherfahrzeug in Frage kommen.

Die Ermittler des zuständigen Verkehrsfachkommissariats der Polizeiinspektion Stade suchen nun den Unfallverursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

