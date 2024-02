POL-F: 240222 - 0212 Frankfurt - Sossenheim: Nachtrag zu Vermisstenmeldung 240222 - 0211 Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - (dr) Am Dienstagvormittag (20.02.2024) kam es in der Taunusstraße zu einem Straßenraub, bei dem ein Mann von einem Passanten gewaltsam dessen Bargeld erbeutete. Die Stadtpolizei nahm den Täter fest. Ein 51-Jähriger befand sich gegen 09:55 Uhr in Höhe der Taunusstraße 37, als ein Mann an ihn herantrat und ihm 30 Euro Bargeld aus der Hand riss. ...

