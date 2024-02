Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240221 - 0209 Frankfurt - Bahnhofsviertel: 30-Jähriger nach Straßenraub festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstagvormittag (20.02.2024) kam es in der Taunusstraße zu einem Straßenraub, bei dem ein Mann von einem Passanten gewaltsam dessen Bargeld erbeutete. Die Stadtpolizei nahm den Täter fest.

Ein 51-Jähriger befand sich gegen 09:55 Uhr in Höhe der Taunusstraße 37, als ein Mann an ihn herantrat und ihm 30 Euro Bargeld aus der Hand riss. Daraufhin entwickelte sich zwischen beiden eine körperliche Auseinandersetzung, wobei der Täter mit einem Fahrradschloss auf sein Gegenüber einschlug. Der Geschädigte machte in der Folge eine Streife der Stadtpolizei auf den Raub aufmerksam, welche den 30-jährigen Räuber kurz darauf festnehmen konnte und auf ein Polizeirevier brachte.

Hinzugerufene Rettungskräfte behandelten den verletzten Geschädigten. Eine Sicherung von Videoaufzeichnungen wurden veranlasst. Bei der Sichtung der Videoschutzanlage stellte sich zudem heraus, dass es kurz vor dem Raub im Bereich der Taunusstraße noch zu einer gefährlichen Körperverletzung kam, bei welcher der 30-Jährige mutmaßlich ebenfalls als Täter agierte. Die geschädigte Person entfernte sich allerdings und ist bislang nicht bekannt.

Polizeibeamte verbrachten den wohnsitzlosen Räuber nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

