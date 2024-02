Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240221 - 0208 Frankfurt - Seckbach: Täter setzen Pfefferspray gegen Radfahrer ein

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend versuchten zwei bislang unbekannte Täter im Stadtteil Seckbach, an das E-Bike eines 30-Jährigen zu gelangen, welcher sich jedoch zur Wehr setzen konnte. Bei der Tat machte das Duo Gebrauch von Pfefferspray.

Gegen 19:20 Uhr befuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem E-Bike den Fußweg der Verlängerung "Am Seckbacher Ried", als ihn zwei Männer ansprachen und nach dem Weg fragten. Der hilfsbereite Radfahrer wollte hierfür sein Mobiltelefon aus seiner Jacke herausholen, als einer der Männer an sein Lenkrad griff und versuchte, ihm das Rad zu stehlen. Währenddessen setzte der Komplize Reizstoff ein, den er dem Radfahrer ins Gesicht sprühte. Dieser konnte sich jedoch erfolgreich gegen die Angreifer zur Wehr setzen und sich in eine Hauseinfahrt retten. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute über die Gwinnerstraße südlich in Richtung Borsigallee.

Hausbewohner verständigten den Rettungsdienst, welcher die Erstversorgung des Geschädigten vornahm und ihn später ins Krankenhaus transportierte. Eine Fahndung der im Anschluss verständigten Polizei verlief ergebnislos.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 190 cm groß, dunkle Haare mit kurzrasierten Seiten, oben länger und wellig, dunkler Teint, südeuropäische Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen Jacke sowie einer Hose von "Engelbert Strauss", trug schwarze Stoffhandschuhe mit Gumminoppen.

2. Täter: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkle Haare mit kurzrasierten Seiten, oben länger, dunkler Teint, südeuropäische Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Fellkapuze von "Canada Goose", einer blauen Jeans und braunen Winterstiefeln von "Timberland".

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 -11800 beim 18. Revier oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell