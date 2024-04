Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierte Fahrzeugführer

Altenburg (ots)

Altenburger Land: Am 30.03.2024 stoppten Polizeibeamte gegen 22:50 Uhr einen Lkw Mercedes Sprinter, welcher den Beamten in Lucka in der Meuselwitzer Straße durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer aus Rumänien Alkoholgeruch fest. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von 2,56 Promille ermittelt werden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, eine Sicherheitsleistung erhoben und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Bereits am Vormittag, gegen 10:45 Uhr, war nach Zeugenhinweisen in Schmölln ein 57-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, welcher mit seinem Pkw Renault in Schlängellinien die Bundesstraße 7 befahren und mehrere Bordsteine gerammt hatte. Ein anschließender Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von 2,78 Promille ergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell