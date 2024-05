POL-VK: Vermisst

Völklingen (ots) - Am 14.05.2024, gegen 17:40 Uhr ereignete sich in Völklingen, Ortsteil Fenne an der Lichtzeichenanlage in der Saarbrücker Straße/Einmündung Bahnhofstraße ein Auffahrunfall zwischen einer MAN Zugmaschine und einem Citroen C4. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen. Rückfragen von ...

